„Братко, загуби този мач": Джейк Пол и други разкритикуваха Усик

„Братко, загуби този мач“: Джейк Пол и други разкритикуваха Усик

Професионалните бойци останаха шокирани от начина, по който Александър Усик се измъкна от загуба срещу Рико Верхувен. Нидерландецът почти постигна невъзможното срещу Усик, а неговите колеги не можеха да повярват на това, което виждат.

Верхувен показа зъби, но Усик надделя в оспорвана битка в Гиза

В продължение на 10 рунда кикбоксьорът затрудни максимално непобедения крал в тежка категория на бокса и вероятно водеше по точки, докато Усик не го свали в нокдаун с тежък удар. Реферът започна да отброява в последните секунди на рунда и Верхувен успя да се възстанови, но веднага след това отново бе принуден да се защитава, докато украинецът търсеше финалния удар. За огромна изненада на публиката, съдията прекрати двубоя, присъждайки на Усик спорна победа, точно когато изглеждаше, че бойците ще получат още три минути, за да решат изхода от мача.

Инфлуенсърът и боксьор Джейк Пол рече спирането на мача „най-лудото нещо, което някога съм виждал“, добавяйки: „Аз съм най-големият фен на Усик, но, братко, загуби този мач“.

Няколко професионални бойци имаха също толкова недоумяващи реакции, които можете да видите по-долу.

