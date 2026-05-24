„Братко, загуби този мач“: Джейк Пол и други разкритикуваха Усик

Професионалните бойци останаха шокирани от начина, по който Александър Усик се измъкна от загуба срещу Рико Верхувен. Нидерландецът почти постигна невъзможното срещу Усик, а неговите колеги не можеха да повярват на това, което виждат.

Верхувен показа зъби, но Усик надделя в оспорвана битка в Гиза

В продължение на 10 рунда кикбоксьорът затрудни максимално непобедения крал в тежка категория на бокса и вероятно водеше по точки, докато Усик не го свали в нокдаун с тежък удар. Реферът започна да отброява в последните секунди на рунда и Верхувен успя да се възстанови, но веднага след това отново бе принуден да се защитава, докато украинецът търсеше финалния удар. За огромна изненада на публиката, съдията прекрати двубоя, присъждайки на Усик спорна победа, точно когато изглеждаше, че бойците ще получат още три минути, за да решат изхода от мача.

Инфлуенсърът и боксьор Джейк Пол рече спирането на мача „най-лудото нещо, което някога съм виждал“, добавяйки: „Аз съм най-големият фен на Усик, но, братко, загуби този мач“.

Няколко професионални бойци имаха също толкова недоумяващи реакции, които можете да видите по-долу.

I mean that’s the most insane shit I’ve ever seen



Rico winning every round and the moment the ref sees to end it then he ends jt are you kidding



Im the biggest usyk fan but bro you lost that shit



Shoutout to rico for beating his ass every round and getting jipped



Damnnnnnn — Jake Paul (@jakepaul) May 23, 2026

Outsiders will never win, trust me I know, but Rico was the winner tonight. Period. pic.twitter.com/4QojrxYX2X — Francis Ngannou (@francis_ngannou) May 23, 2026

Boxing is so corrupt — Belal Muhammad (@bullyb170) May 23, 2026

We got robbed of what would have been an amazing 12th round. Amazing job @RicoVerhoeven — Frank Mir (@thefrankmir) May 23, 2026