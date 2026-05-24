Верхувен иска реванш, но ще трябва да почака

Актьорът Джейсън Стейтъм е човекът, който е посял семето за двубоя между кикбокс шампиона Рико Верхувен и краля в тежка категория Олександър Усик. След като спектакълът и откриващата сцена се разиграха снощи пред пирамидите в Гиза, Египет, битката излезе извън сценария, тъй като Верхувен изненада изкусния техничар като заклинател на змии в продължение на 10 рунда.

Помогнаха ли на Усик?

Но драматичният 11-ти рунд се превърна в кулминационния момент на истински трилър, след като Усик избегна сензацията и стигна до обрат с противоречиво спиране на мача. След като Усик свали Верхувен на пода 22 секунди преди края на предпоследния рунд, украинецът вдигна темпото срещу разклатения Верхувен, след като нидерландецът се изправи.

Верхувен показа зъби, но Усик надделя в оспорвана битка в Гиза

Макар Верхувен достойно да се защитаваше на крака, реферът Марк Лайсън, сякаш си мислеше, че играе ролята на Стейтъм в „Банков обир“, се намеси и отне шанса на Верхувен да види финала, като спря срещата части от секундата или секунда-две след като гонгът вече беше прозвучал. Официалното време на спирането беше 2:59.

Верхувен водеше с 96:94 в една от съдийските карти, докато другите двама съдии имаха равен резултат — по 95:95. Ако Верхувен беше стигнал до 12-тия рунд, след рунд, който вероятно щеше да бъде 10:8 за Усик, нидерландецът щеше да се нуждае от собствен нокдаун, за да не загуби мача по точки.

„Изключително разочароващо е. Реферът трябваше да ми позволи да падна с чест. Каквото такова. Разбира се, че бях шокиран, когато реферът се намеси, за да го спре“, каза Верхувен пред The Ring в съблекалнята си след мача. „Горчиво-сладко е. Беше близо. Дадох всичко от себе си и направих най-доброто, на което съм способен, но просто не беше достатъчно.“

🗣️ Rico Verhoeven after the controversial stoppage against Oleksandr Usyk:



"I thought it was an early stoppage. In the end, it's not up to me. Don't stop it man, it was so close. Let me go out on my shield."

Основната сюжетна линия преди двубоя беше, че новакът Верхувен ще бъде прегазен от велик боксьор, който вече два пъти е побеждавал Тайсън Фюри, Антъни Джошуа и Даниел Дюбоа. Но Верхувен спечели много рундове — някои биха спорили, че дори повече, отколкото показаха съдийските карти — и беше близо до това да поднесе сензация като аутсайдер едва във втория си професионален боксов мач.

Според неофициалната статистика на CompuBox Верхувен е пласирал 113 от 508 удара, докато Усик — 112 от 499.

„Знам, че планът за мача беше точен. Чувствахме се добре. Аз буквално се наслаждавах, може би дори малко прекалено“, каза Верхувен.

Веднага след мача, освен възможния реванш, вниманието около Усик — 26 победи, 0 загуби, 15 нокаута — се насочи към това да даде на Агит Кабайел, временен шампион на WBC и претендент №2 в ранглистата на The Ring, заслужен шанс. Кабайел — 27 победи, 0 загуби, 19 нокаута — се качи на ринга и призова двубоят да се проведе на негова територия, в Германия.

„Бих искал реванш с Усик, но това не зависи от мен“, каза Верхувен. „Боксът има своите правила, а аз вече веднъж прескочих реда. Не знам как ще се развият нещата. Изключително благодарен съм за възможността, че Усик прие този мач. Беше невероятна чест да споделя ринга с Усик. Обичам това — да се пробвам срещу най-добрите.“

Снимки: Imago