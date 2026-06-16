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Коловати: Инфантино трябва да се срамува

  • 16 юни 2026 | 14:30
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Коловати: Инфантино трябва да се срамува

Световният шампион с Италия от 1982 г. Фулвио Коловати отправи ожесточена атака срещу президента на ФИФА Джани Инфантино заради разширения формат на световното първенство с 48 отбора. Легендарният защитник обвини Инфантино, че е дал приоритет на бизнеса пред спортния аспект на играта и го призова да покаже по-голямо уважение към италианския футбол. Бившият защитник на Интер и Милан беше язвително настроен както към последните коментари на Инфантино относно отсъствието на Италия от турнира, така и към качеството на някои от участващите нации.

"Инфантино трябва да се срамува", каза Коловати. "Първо се държи като приятел на италианските футболисти, а след това нанася тези удари под кръста". На шегата на Инфантино, че Италия може да се класира, ако турнирът се разшири до 64 отбора, Коловати отговори. "Тези шеги не са смешни. Тъй като има швейцарско гражданство, следващия път трябва да се шегува с швейцарците". Най-осъдителната му присъда обаче беше запазена за самия формат. "Истинската шега, ако изобщо има нещо, е световното първенство с 48 отбора, с национални отбори вътре, които не играят футбол", каза той.

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Снимки: Imago

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