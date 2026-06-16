Нова Зеландия загуби халф ден преди първия мач

Новозеландският полузащитник Матю Гарбет отпадна от състава за Световното първенство, след като получи контузия на подколянното сухожилие по време на тренировка преди равенството 2:2 с Иран в първия мач от група G в понеделник.

"Мислите на целия отбор са с Мат в този момент и сме съкрушени, че няма да може да играе в турнира“, заявиха от местната федерация в публикация в социалните мрежи.

All Whites attacker Matt Garbett has been ruled out of the FIFA World Cup 2026 after picking up a hamstring injury.



The whole squad’s thoughts are with Matt at this time and we are gutted he won’t be able to play in the tournament.



We look forward to seeing him back on the… pic.twitter.com/dFVHNAiryd — New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) June 15, 2026

Нападателят на Оукланд ФК Лоугън Роджърсън е повикан като заместник на Гарбет, който играе за Питърбъро Юнайтед в третата дивизия на Англия. "Мати е добър мой приятел и наистина съм съкрушен за него. Честно казано, чувството е странно, леко противоречиво, тъй като нямам търпение да изляза и да се срещна с отбора“, каза Роджърсън в изявление за Оукланд.

Следващият мач на Нова Зеландия е срещу Египет на 21 юни.

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Снимки: Imago