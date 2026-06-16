Нова Зеландия загуби халф ден преди първия мач

Новозеландският полузащитник Матю Гарбет отпадна от състава за Световното първенство, след като получи контузия на подколянното сухожилие по време на тренировка преди равенството 2:2 с Иран в първия мач от група G в понеделник.
"Мислите на целия отбор са с Мат в този момент и сме съкрушени, че няма да може да играе в турнира“, заявиха от местната федерация в публикация в социалните мрежи.
Нападателят на Оукланд ФК Лоугън Роджърсън е повикан като заместник на Гарбет, който играе за Питърбъро Юнайтед в третата дивизия на Англия. "Мати е добър мой приятел и наистина съм съкрушен за него. Честно казано, чувството е странно, леко противоречиво, тъй като нямам търпение да изляза и да се срещна с отбора“, каза Роджърсън в изявление за Оукланд.
Следващият мач на Нова Зеландия е срещу Египет на 21 юни.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago