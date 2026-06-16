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Нова Зеландия загуби халф ден преди първия мач

  • 16 юни 2026 | 14:30
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Новозеландският полузащитник Матю Гарбет отпадна от състава за Световното първенство, след като получи контузия на подколянното сухожилие по време на тренировка преди равенството 2:2 с Иран в първия мач от група G в понеделник.

"Мислите на целия отбор са с Мат в този момент и сме съкрушени, че няма да може да играе в турнира“, заявиха от местната федерация в публикация в социалните мрежи.

Нападателят на Оукланд ФК Лоугън Роджърсън е повикан като заместник на Гарбет, който играе за Питърбъро Юнайтед в третата дивизия на Англия. "Мати е добър мой приятел и наистина съм съкрушен за него. Честно казано, чувството е странно, леко противоречиво, тъй като нямам търпение да изляза и да се срещна с отбора“, каза Роджърсън в изявление за Оукланд.

Следващият мач на Нова Зеландия е срещу Египет на 21 юни.

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Снимки: Imago

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