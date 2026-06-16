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Дино Топмьолер официално е новият треньор на Ланс

  • 16 юни 2026 | 14:40
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Френският елитен Ланс обяви официално назначението на германския треньор Дино Топмьолер за срок от две години, като той заменя преминалия в Кристъл Палас досегашен наставник Пиер Саж.

Специалистът бе асистент на Юлиан Нагелсман в РБ Лайпциг и в Байерн (Мюнхен), а след това води Айнтрахт (Франкфурт) между юли 2023 г. и януари 2026 г., като в този период германският тим игра в Левски в плейофите на Лигата на конференциите. Той бе уволнен от "франките"

На 45 години Топмьолер, който е смятан за франкофил, има трудната задача да замени Пиер Саж, който изведе отбора до спечелването на първата си Купа на Франция и завърши на второ място в редовния сезон.

"Дино има точно профила, който търсим", каза спортният директор на Ланс Жан-Луй Лека в комюнике на клуба. "Това е треньор, който е водил 45 мача в Европа, познава Шампионската лига, говоря няколко езика, сред които и френски, и има репутация, че развива млади играчи. Дино е привърженик на защитата с трима и желанието му отбора да играе нападателен футбол отговаря на ДНК на Ланс", казва още шефът. Ланс го представя, като "голям тактик, известен с интелигентността си и човешките качества, както и почитател на 3-4-4".

Дино Топмьолер е син на Клаус Топмьолер, който е бивш футболист с три мача за националния отбор, както и треньор на най-известните клубове в Германия, Белгия и Люксембург. Ланс избира за първи път в историята си германски треньор.

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Снимки: Imago

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