Горещо в Перник: Вили Вуцов се ядоса след загубата от ЦСКА II, получи червен картон

  • 11 май 2026 | 21:14
  • 3121
  • 4
Наставникът на Миньор (Перник) Велислав Вуцов получи червен картон след поражението с 1:2 срещу ЦСКА II в мач от Втора лига. В последните минути на срещата не беше признат изравнителен гол на "чуковете" заради засада, която беше оспорена от домакините.

След последния съдийски сигнал Вили отиде да си поговори с рефера Кристиян Тодоров от Варна, а малко по-късно специалистът получи червен картон. Така треньорът на "жълто-черните" ще бъде наказан за следващия двубой на тима - срещу Вихрен (Сандански) на терена на "еделвайсите".

В последния кръг Миньор приема Дунав (Русе) на Георги Чиликов. В момента пернишкият отбор е под чертата с изпадащите, след като Спортист (Своге) удари Пирин (Благоевград) и благодарение на успеха на "червените" на Валентин Илиев успя да изплува. Все пак още нищо не е решено, като преди месец Вили Вуцов обяви публично, че "чуковете" няма да изпаднат.

