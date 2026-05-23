Несебър победи Загорец в зрелищен мач

Първенецът Несебър се наложи с 4:2 над Загорец в Нова Загора. Срещата е от 37-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана изключително зрелищен двубой, с красиви изпълнения, голови положения и отлични намеси на вратарите. Кристиян Парашкевов даде преднина на гостите, като вкара с глава в 19-ата минута. След 180 секунди, Пламен Иванов върна попадението, но съдията не го зачете, отсъждайки засада. Иванов вкара за 1:1 в 28-ата минута. В 37-ата обаче съотборника му Теодор Николов си вкара автогол – 1:2. След 120 секунди Парашкевов уцели гредата. След още 60 секунди Парашкевов беше точен – 1:3. Мариян Тонев върна интригата – 2:3 в 58-ата минута. В 83-ата пък Калоян Недев заби четвъртото попадение за Несебър.