Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Несебър
  3. Несебър победи Загорец в зрелищен мач

Несебър победи Загорец в зрелищен мач

  • 23 май 2026 | 20:12
  • 137
  • 0
Несебър победи Загорец в зрелищен мач

Първенецът Несебър се наложи с 4:2 над Загорец в Нова Загора. Срещата е от 37-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана изключително зрелищен двубой, с красиви изпълнения, голови положения и отлични намеси на вратарите. Кристиян Парашкевов даде преднина на гостите, като вкара с глава в 19-ата минута. След 180 секунди, Пламен Иванов върна попадението, но съдията не го зачете, отсъждайки засада. Иванов вкара за 1:1 в 28-ата минута. В 37-ата обаче съотборника му Теодор Николов си вкара автогол – 1:2. След 120 секунди Парашкевов уцели гредата. След още 60 секунди Парашкевов беше точен – 1:3. Мариян Тонев върна интригата – 2:3 в 58-ата минута. В 83-ата пък Калоян Недев заби четвъртото попадение за Несебър.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Септември победи ЦСКА и е на крачка от титлата в Елитната група до 18 години

Септември победи ЦСКА и е на крачка от титлата в Елитната група до 18 години

  • 23 май 2026 | 17:00
  • 1931
  • 1
Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

  • 23 май 2026 | 19:52
  • 16070
  • 12
Спортист (Своге) се измъчи срещу Хебър, но успя да вземе своето и оцеля

Спортист (Своге) се измъчи срещу Хебър, но успя да вземе своето и оцеля

  • 23 май 2026 | 19:53
  • 4280
  • 6
Найденов за съдиите на Лудогорец - ЦСКА: Леле, леле, смея се с глас!

Найденов за съдиите на Лудогорец - ЦСКА: Леле, леле, смея се с глас!

  • 23 май 2026 | 16:26
  • 8864
  • 38
Септември (Сф) и Лудогорец не се победиха в дербито при 17-годишните

Септември (Сф) и Лудогорец не се победиха в дербито при 17-годишните

  • 23 май 2026 | 15:36
  • 628
  • 2
Локомотив (Пловдив) се похвали с национал

Локомотив (Пловдив) се похвали с национал

  • 23 май 2026 | 15:24
  • 1136
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Екшън: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха в аматьорския футбол, феновете къртят седалки и рутят порта

Екшън: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха в аматьорския футбол, феновете къртят седалки и рутят порта

  • 23 май 2026 | 20:08
  • 5577
  • 8
Сезонът във Втора лига предложи драма до последната секунда

Сезонът във Втора лига предложи драма до последната секунда

  • 23 май 2026 | 19:50
  • 39936
  • 87
Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

  • 23 май 2026 | 19:52
  • 16070
  • 12
Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

  • 23 май 2026 | 13:37
  • 14111
  • 49
Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

  • 23 май 2026 | 15:25
  • 7270
  • 7
Преднина за домакините в Самоков

Преднина за домакините в Самоков

  • 23 май 2026 | 19:00
  • 1814
  • 2