Президентът на ОФК Несебър поздрави треньорите и футболистите за спечеленото първо място

Едноименният тим на Несебър спечели преждевременно първото място в Югоизточната Трета лига през отиващия си сезон 2005-2006 година. Недялко Москов, президент на клуба поздрави всички за перфектно свършената работа.
Скъпи футболисти, треньори, щаб…
Изказвам своята искрена благодарност за невероятния сезон, който направихте!
С труд, отдаденост, характер и дисциплина заслужено постигнахте влизане във Втора лига и донесохте гордост на клуба и нашите привърженици!
Поздравления за успеха!
Продължавайте в същия дух и желание за победи!
Бъдещето е пред Вас!
С уважение
Президент на ФК Несебър /Недялко Москов/
Снимка: ofcnesebar.com