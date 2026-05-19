Президентът на ОФК Несебър поздрави треньорите и футболистите за спечеленото първо място

Едноименният тим на Несебър спечели преждевременно първото място в Югоизточната Трета лига през отиващия си сезон 2005-2006 година. Недялко Москов, президент на клуба поздрави всички за перфектно свършената работа.

Скъпи футболисти, треньори, щаб…

Изказвам своята искрена благодарност за невероятния сезон, който направихте!

С труд, отдаденост, характер и дисциплина заслужено постигнахте влизане във Втора лига и донесохте гордост на клуба и нашите привърженици!

Поздравления за успеха!

Продължавайте в същия дух и желание за победи!

Бъдещето е пред Вас!

С уважение

Президент на ФК Несебър /Недялко Москов/

Снимка: ofcnesebar.com