Хьонес с коментар за бъдещето на шеф на Байерн

Макс Еберл се справя добре като член на борда на Байерн (Мюнхен), отговарящ за спорта, но предстои да видим дали договорът му ще бъде подновен след 2027 година, заяви почетният президент на клуба Ули Хьонес.

Дългогодишният бос заяви пред списание "Шпигел", че има тенденция „60:40 в полза на подновяване“, но също така, че „има съмнения“. Еберл е в Байерн от пролетта на 2024-та с контракт до 30 юни 2027 година.

Байерн спечели титлите в Бундеслигата две поредни години (2025 и 2026) и може да завоюва първия си трофей в турнира за Купата на Германия от 2020 година по-късно в събота. Самият Еберл заяви наскоро, че е готов да остане.

„В началото не беше лесно. Но сега задвижихме много, много добри неща. Работата ми трябва да бъде оценена. И ако им харесва работата ми, тогава съм готов да остана в Байерн за по-дълго време“, каза той, цитиран от БТА.

Хьонес заяви, че Еберл „има голям дял в успеха този сезон“ и че по правни причини преговорите за подновяване на договорите на членовете на борда могат да започнат едва от 1 юли. Той коментира, че не иска да навлиза в подробности, защото Надзорният съвет, който се събира през август, трябва да реши „дали Еберл е мениджърът, който ще води Байерн в бъдеще“.

