Какво е състоянието на Матия Фурлани?

  • 23 май 2026 | 17:45
Световният шампион в скока на дължина в зала и на открито за 2025 г. Матия Фурлани е получил контузия в двуглавия бедрен мускул на десния крак. Това е първоначалната информация, която пристига от Сямън (Китай), където италианецът се контузи по време на четвъртия си опит в етап от Диамантената лига.

Младият италиански талант се отказа от по-нататъшно участие, прекратявайки състезанието (което завърши на четвърто място с резултат 8.28 метра) и беше изнесен от стадиона на носилка. По-късно той публикува снимка от болница в Китай.

Степента на физическия проблем, който сполетя бронзовия медалист от Париж 2024, ще бъде внимателно оценена в понеделник след завръщането му в Италия. Очаква се в следващите часове да бъдат направени първоначални прегледи в Китай, включително ядрено-магнитен резонанс, които ще дадат предварителна яснота за клиничната картина. Съществуват опасения за сериозен проблем за една от звездите на италианската лека атлетика, който рискува да пропусне голяма част от сезона. Това е първата контузия в кариерата му.

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

Фурлани беше обявен за участие на турнира Golden Gala на 4 юни, но по всяка вероятност няма да го видим в действие на “Стадио Олимпико“ в Рим. Основната цел за сезона е Европейското първенство, което ще се проведе в Бирмингам (Великобритания) от 10 до 16 август. Италианецът се надява да успее да участва, но първо трябва да се изясни сериозността на контузията, като се разглеждат хипотези за разтежение или разкъсване.

Снимки: Imago

