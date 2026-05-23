Левченко грабна диамантена победа в Китай, Кембъл №1 на гюле

Световната медалистка в скока на височина в зала от Торун тази зима Юлия Герасченко простигна победа на Диамантената лига в Сямън, Китай днес. Украинката се поздрави с първото място с постижение от 1.99 м, като се справи с височината от трети опит. Нейната сънародничка Ирина Герасченко завърши втора с 1.97 м, а третата позиция в сектора зае ямайката Ламара Дистин с 1.94 м.

В тласкането на гюле при мъжете се наложи олимпийският шампион от Париж 2024 Раджиндра Кембъл с нов национален рекорд на Ямайка от 22.34 м. По-рано през сезона той не получи разрешение да се състезава за Турция. Втори завърши американецът Джордан Гейст с 21.52 м, а трети при завръщането си в сектора се нареди световният рекордьор Райън Краузър с 21.41 м.

В мятането на диск при жените победата заслужи двукратната олимпийска шампионка Валари Сион с 68.45 м.

Снимки: Imago