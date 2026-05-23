Ръсел остана на 2 стотни от световния рекорд на 100 м/пр

  • 23 май 2026 | 16:25
Олимпийската шампионка на 100 метра с препятствия от Париж 2024 Масай Ръсел (САЩ) направи поредното си изключително бягане и спечели старта от Диамантената лига в Сямън (Китай) с 12.14 секунди (+0.5 м/сек). С това постижения тя остана само на 2 стотни от световния рекорд на Тоби Амусан. Ръсел обаче постави нов рекорд на САЩ, нов рекорд на Диамантената лига, нов рекорд на турнира и най-добър резултат в света за сезона.

Самата Амусан остана втора в това бягане с 12.28 сек, а трета се нареди световната рекордьорка на 60 м/пр в зала Девин Чарлтън с нов национален рекорд на Бахама от 12.37 сек.

Снимки: Gettyimages

