Дос Сантос победи Вархолм в зрелищен дуел на 400 м/пр в Сямън

  • 23 май 2026 | 15:47
Двама от най-великите състезатели в историята в бягането на 400 метра с препятствия Карстен Вархолм и Алисон дос Сантос предложиха зрелищен дуел на Диамантената лига в Сямън. Битката между шампионите спечели световният златен медалист от Юджийн 2022 Дос Сантос от Бразилия, който триумфира с нов най-добър резултат в света за сезона от 46.72 сек.

Световният рекордьор и носител на олимпийска, световна и европейска титли Вархолм остана втори с 46.82 сек. Американецът Дийн Калеб остана трети далеч зад двамата фаворити с 47.75 сек.

“Чувствах се добре. Винаги се опитвам да ускоря до 300. Не мога да бягам твърде бързо в началото на състезанието, така че съм развълнуван от времето. Доволен съм от него. Не мислех, че мога да бягам толкова бързо в този тип състезание. Просто се гордея”, каза Дос Сантос след надпреварата в Китай.

