Радина Величкова покри норматив на 100 метра за Световното в Юджийн

Носителката на европейска титла на 100 метра при девойките Радина Величкова покри норматив за участие на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджийн това лято. Възпитаничката на Ива Пранджева се справи с нормата още в сериите на 100 метра на международния турнир “Пловдив” днес, след като бяга 11.77 сек (+0.3 м/сек). Нормативът за планетарния форум в САЩ е 11.78 сек. По-късно днес е и финалът в дисциплината.

Още един норматив при подрастващите беше покрит в тройния скок. Кристиян Боянов завърши четвърти в тройния скок при мъжете с личен рекорд от 14.49 м (-1.0 м/сек), но си осигури място на Европейското първенство за юноши и девойки под 18 г. в Риети по-късно през лятото. Нормативът е 14.10 м.

Победата в тройния скок извоюва европейският медалист под 23 г. Лъчезар Вълчев с 15.82 м (+0.5 м/сек), следван от Кристиан Зафиров с 14.68 м (+1.2 м/сек) и Николай Тодоров с 14.53 м (+0.7 м/сек).

В скока на дължина при жените се наложи Галина Николова с 5.85 м, следвана от Дейзи Иса с 5.83 м и Анжелина Петкова с 5.75 м.

На 400 м/пр при жените най-бърза беше Кристина Борукова с 1:00.09 мин, а при мъжете Мартин Стоянов с личен рекорд от 53.34 сек.