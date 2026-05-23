Оманяла с първа победа на 100 метра в Диамантената лига

Най-бързият мъж в Африка Фердинанд Оманяла постигна своята първа диамантена победа. Кениецът се наложи на Диамантената лига в Сямън (Китай) с 9.94 секунди ( +0.2 м/сек). Южноафриканецът Гифт Леотлела зае второто място с 10.00 сек.

Носителят на световно злато на 60 м в зала и бронзов медалист от планетарния форум под покрив от тази зима в Торун Трейвън Бромел, който има и два бронзови медала от световни първенства на 100 м, зае третото място с 10.03 сек. Той беше по-бърз от сънародника си Кенет Беднарек с хилядни от секундата.

Снимки: Imago