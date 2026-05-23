Саръбоюков след третото място в Китай: Доволен съм, започват да се получават нещата

Божидар Саръбоюков завърши трети на Диамантената лига в Сямън днес в скока на дължина с 8.29 метра. Българинът беше изпреварен от Милтиадис Тентоглу с 8.46 м и Таджей Гейл с 8.32 м.

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

“Чувствам се със сигурност по-добре от предишното състезание. Исках да направя задоволяващ резултат и това се случи. Започват да се получават нещата. След две седмици има още една Диамантената лига в Рим и се надявам там да покажа още по-добър резултат. В момента целта ми е да правя техниката, за затвърдя това, което направих зимата и да покажа, че знам какво е дълъг скок”, каза Саръбоюков пред Макс Спорт след надпреварата в Китай.