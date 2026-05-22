Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Бъдещето на Арне Слот в Ливърпул не е толкова сигурно

Бъдещето на Арне Слот в Ливърпул не е толкова сигурно

  • 22 май 2026 | 18:07
  • 618
  • 0

По всичко личи, че Арне Слот ще започне следващия сезон като мениджър на Ливърпул. Самият треньор изрази увереност, че това ще се случи. Бъдещето му в клуба обаче не е толкова сигурно.

Според последните информации спортният директор на мърсисайдци Ричард Хюз е започнал да работи по назначаването на Андони Ираола, с когото той работи в Борнемут. Ръководството на Ливърпул е провело серия от разговори относно бъдещето на Слот, като се е допитало и до по-опитните играчи. Мнозинството от феновете на "червените" искат треньорска смяна още след края на сезона.

След отличната му работа в Борнемут Ираола е сред търсените треньори, като сериозен интерес към него има от страна на Кристъл Палас. Ако Ливърпул се забави с решението, има вероятност да го изпусне, както се случи с Чаби Алонсо, който пое Челси.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Поведението на феновете на Ница е срам за футбола, смята спортният министър на Франция

Поведението на феновете на Ница е срам за футбола, смята спортният министър на Франция

  • 22 май 2026 | 16:52
  • 994
  • 0
Сигнал до прокуратурата: да разследват Барселона за пране на пари

Сигнал до прокуратурата: да разследват Барселона за пране на пари

  • 22 май 2026 | 16:46
  • 2139
  • 3
Гуардиола: Тръгвам си щастлив и горд след преживяването на живота ми

Гуардиола: Тръгвам си щастлив и горд след преживяването на живота ми

  • 22 май 2026 | 16:42
  • 2423
  • 2
Ден след повиквателната Нойер пропуска финала за Купата на Германия

Ден след повиквателната Нойер пропуска финала за Купата на Германия

  • 22 май 2026 | 16:39
  • 791
  • 0
Хакими се яви пред съда

Хакими се яви пред съда

  • 22 май 2026 | 16:32
  • 890
  • 0
Флик: Този сезон беше труден за Барселона, а следващият ще бъде още по-труден

Флик: Този сезон беше труден за Барселона, а следващият ще бъде още по-труден

  • 22 май 2026 | 15:56
  • 2070
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 1:0 Берое, заралии изпадат към момента

Ботев (Враца) 1:0 Берое, заралии изпадат към момента

  • 22 май 2026 | 18:28
  • 6593
  • 26
Спартак (Варна) 2:0 Локомотив (София), "соколите" с комфортен аванс

Спартак (Варна) 2:0 Локомотив (София), "соколите" с комфортен аванс

  • 22 май 2026 | 18:25
  • 5339
  • 20
Септември (София) 1:0 Добруджа, много важен гол на Мартин Христов

Септември (София) 1:0 Добруджа, много важен гол на Мартин Христов

  • 22 май 2026 | 18:46
  • 3812
  • 9
Преднина за Везенков и компания срещу шампиона в Атина!

Преднина за Везенков и компания срещу шампиона в Атина!

  • 22 май 2026 | 19:00
  • 4271
  • 3
Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

  • 22 май 2026 | 17:25
  • 13602
  • 23
Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи

Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи

  • 22 май 2026 | 12:30
  • 25947
  • 21