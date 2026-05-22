Бъдещето на Арне Слот в Ливърпул не е толкова сигурно

По всичко личи, че Арне Слот ще започне следващия сезон като мениджър на Ливърпул. Самият треньор изрази увереност, че това ще се случи. Бъдещето му в клуба обаче не е толкова сигурно.

Според последните информации спортният директор на мърсисайдци Ричард Хюз е започнал да работи по назначаването на Андони Ираола, с когото той работи в Борнемут. Ръководството на Ливърпул е провело серия от разговори относно бъдещето на Слот, като се е допитало и до по-опитните играчи. Мнозинството от феновете на "червените" искат треньорска смяна още след края на сезона.

Rumores desde Europa apuntan a que el Liverpool ya no estaría tan convencido de mantener a Arne Slot para la próxima temporada y como sustituto suena Andoni Iraola.



След отличната му работа в Борнемут Ираола е сред търсените треньори, като сериозен интерес към него има от страна на Кристъл Палас. Ако Ливърпул се забави с решението, има вероятност да го изпусне, както се случи с Чаби Алонсо, който пое Челси.

