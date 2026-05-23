Най-скандалният мач за 200 милиона в историята

В 40-годишната история на плейофите никога разговорите преди финал не са били толкова засенчени от отбор, който дори не участва в мача.

Във вторник дойде новината, че Саутхамптън е изваден от плейофите в Чемпиъншип заради шпиониране на съперници, като мястото му във финала срещу Хъл Сити беше заето от Мидълзбро — отборът, който Саутхамптън беше победил на полуфиналите. Оттогава „светците“ обжалваха решението без успех, като независима комисия постанови, че техният треньор Тонда Екерт е „изрично разрешил наблюденията“.

Вероятно през следващите седмици ще има още последствия, но междувременно един измежду Хъл и Мидълзбро ще празнува промоция във Висшата лига в събота вечер.

BBC Sport разглежда двата отбора, които ще спорят в „мачa за 200 милиона паунда“ на „Уембли“ от 17:30 българско време:

Мениджърът на Хъл Сити Сергей Якирович не се сдържа, когато беше попитан как скандалът около действията на Саутхемптън се е отразил на неговия отбор.

„Можем да кажем, че всичко е несправедливо през последните две седмици. Не знаеш какво се случва“, каза той пред BBC Radio. „Ние сме съпътстваща жертва, защото чакаме съперник и не знаеш какво става, какво се случва."

„Тигрите“, които победиха завършилия на трето място Милуол, за да си осигурят място във финала на плейофите миналия понеделник, са голямата изненада в дивизията този сезон. Отборът от Източен Йоркшър се спаси от изпадане в Лига 1 по голова разлика миналия май, преди да назначи бившия босненски национал Якирович за нов мениджър.

След това клубът беше наказан с трансферна забрана за три прозореца, която по-късно беше намалена на два след успешно обжалване, и малцина ги смятаха за кандидати за промоция. Въпреки това те опровергаха очакванията и прекараха по-голямата част от сезона в топ 6.

В края на март „тигрите“ все още имаха шанс за директна промоция, но серия от шест мача през април ги остави на седмо място преди последния кръг. Победата у дома над Норич Сити и равенството на Боро срещу Рексъм означаваха, че те се върнаха в зоната на плейофите точно когато беше най-важно. След това преодоляха „лъвовете“ от Милуол, които бяха завършили три места и 10 точки пред тях, за да стигнат до „Уембли“.

Хъл, който търси трета победа в третия си финал в плейофите на Чемпиъншип, ще бъде без нападателя Кайл Джоузеф заради контузия, получена при победата над Милуол.



Присъствието на Мидълзбро на „Уембли“ идва в края на собствен драматичен сезон на влакче на ужасите, чийто сценарий никой не би могъл да напише.

Миналото лято те назначиха нов мениджър — Роб Едуардс, който започна отлично както на терена, така и извън него. Но когато се отвори работа в борещия се за оцеляване във Висшата лига Уулвърхемптън, Едуардс избяга към клуба, в който прекара четири години като играч — само три месеца след началото на първия си сезон в Тийсайд, за огромно недоволство на феновете на Боро.

На негово място дойде непознатият швед Ким Хелберг, а скромният бивш учител изведе Боро до върха в Чемпиъншип до февруари след серия от шест поредни победи с впечатляващ футбол. Но въпреки че отборът беше в топ 2 в 35 от 46-те кръга, Боро беше провален от загуба на форма и от отсъствието на ключови играчи в края на сезона, като в крайна сметка се добра до финала от пета позиция.

Това доведе до полуфинален плейоф срещу намиращия се във форма Саутхемптън, който не беше губил в първенството от домакинското поражение с 1:2 от Хъл на 17 януари. Подготовката им беше скандално прекъсната, след като два дни преди първия мач на тренировъчната им база беше открит член на щаба на „светците“ — така се роди „Спайгейт“.

Сега, малко повече от две седмици по-късно, след като загубиха с общ резултат 1:2 от Саутхемптън на полуфиналите, преди да бъдат възстановени в турнира, те се оказват на един мач от завръщане във Висшата лига след девет години отсъствие. Влиятелният капитан Хейдън Хакни се завръща след 10 мача извън игра заради контузия в слабините, но шотландският нападател Томи Конуей е аут за мача — както и за Световното първенство — заради травма в глезена.

Това е първият финал в плейофите между отбори, завършили пети и шести, от 2019 г., когато Астън Вила победи Дарби Каунти. Хъл Сити има 100-процентов актив във финали на плейофите в Чемпиъншип, като спечели промоция под арката през 2008 и 2016 г.

Мидълзбро никога не е печелил мач на „Уембли“. Хъл е спечелил само два от последните си девет мача, а Боро има само две победи в последните си 12 срещи.

