Александър Георгиев: Не отговорихме на агресията на Спартак

Старши треньорът на Локомотив (София) Александър Георгиев говори след загубата на своя тим от Спартак (Варна). Столичните “железничари” отстъпиха с 0:3 като гости.

“Не мога да кажа ваканционно, имахме доста проблеми с контузени и наказани. Момчета от юношите сутринта трябваше да пътуват, тъй като имаха матури. Не можахме да се представим по най-добрия начин. Миналите мачове дадоха доста момчетата, постараха се, но днес не го изиграха както трябва този мач.

Когато е на живот и смърт, както се казва, отборът на Спартак влезе доста агресивно. Не отговорихме на тази агресия и видяхте какъв е резултатът. Направихме всичко възможно, но това ни бяха силите.

За мен имат потенциал момчетата. Неслучайно извиках момчета от школата днес. Ще се радвам много и това е пътят, който изграждаме - да налагаме юноши”, заяви Георгиев.