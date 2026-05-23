Скариоло: Ще се справим и без Гаруба

Старши треньорът на Реал Мадрид Серджо Скариоло изрази задоволството си, след като класира кралския клуб за финала в Евролигата. "Белите" постигнаха убедителна победа със 105:90 над Валенсия и ще си оспорват трофея с Олимпиакос.

„Много съм щастлив, че стигнахме до финала. Играхме срещу страхотен отбор, който до последно не се предаде. Изключително горд съм с моите играчи“, започна своя коментар италианският специалист.

„Невероятно е. През януари дори не бяхме в топ 7 или топ 8, а сега сме на финал. Поздравления за Валенсия. Не е моментът да говорим за финала. Време е да празнуваме, макар и с мярка, защото ни чака много силен съперник, който има своите фенове тук“, добави той.

Запитан за контузията на центъра Усман Гаруба, Скариоло беше категоричен: „Не мога да кажа нищо преди прегледите, но той е 100% аут за неделя.“

„Наложи се да преоткрием играта си изцяло без Валтер Таварес. Нашият отбор имаше идентичност, изградена около Таварес или Алекс Лен. Очевидно трябваше да търсим различна идея. Притеснявах се за защитата и борбата под коша. Едва когато овладяхме борбата в третата четвърт, успяхме да натрупаме добра преднина срещу отбор, който непрекъснато се връщаше в мача. Огромно усилие е да хванеш 17 борби повече от Валенсия“, отбеляза Скариоло.

„Ние не сме имали съмнения, както и тези, които разбират от баскетбол. Трябва да се вслушваме в мнението на знаещите и в собствената си преценка. От ноември насам сме добър отбор. Нямаме вътрешни конфликти. Щастливи сме от израстването на отбора, въпреки че е тъжно да виждаш трима съотборници на пейката, неспособни да помогнат. От утре има място само за усилие, за игровия план, за това, което можем да направим... Ще мислим за това от тази вечер", продължи специалистът.

„Това е отбор с играчи с характер. Сплотихме се с баскетболисти, в които всеки приема своята роля. Вярвам силно в манталитета и способността им да разбират играта и да се състезават. Те вярват в това, което им предлагаме, и това е резултатът. Двата удара, които понесохме, бяха тежки. Този с Таварес беше тежък, после и с Лен, след като направи страхотна серия срещу Апоел. Реагирахме. Сега се случи и с Гаруба, но вярвам, че отново ще отговорим. Може да ни смажат физически, но по отношение на характера ще бъдем там", подчерта Скариоло.

Накрая той беше попитан за феновете на Олимпиакос, които аплодираха контузията на Гаруба. „Не съм ги чул. Пълно уважение към феновете. Страхотна атмосфера, страхотна зала. За мен е чест да бъда тук", отвърна италианецът.

Снимки: Imago