Марио Хезоня: Олимпиакос е най-добрият отбор този сезон, чака ни огромен мач в неделя

Хърватската звезда на Реал Мадрид Марио Хезоня заяви, че той и съотборниците му ще се изправят на финала срещу най-добрия отбор този сезон в лицето на Олимпиакос. На полуфиналите "лос бланкос" се справиха с Валенсия, а по-рано днес гръцкият гранд надигра Фенербахче.

"Не беше лесно, те са страхотен отбор, имат великолепни играчи, невероятен треньор, казвам го цял сезон, имат прекрасен състав. Играят много красиво, според мен, хората се наслаждават да ги гледат. Може би днес се опитахме да разбъркаме малко картите с някои нестандартни неща заради проблемите в нашия състав. Благодаря на моите съотборници и на щаба, че се адаптирахме, за да спечелим", каза Хезоня, хвалейки Валенсия.

"Огромен мач в неделя. Те са си почти у дома, имат огромна публика, страхотен състав, невероятен треньор. Те са най-добрите през сезона с причина, но ще направим всичко възможно да ги победим", сподели още хърватският ас на мадридчани.

Снимки: Imago

