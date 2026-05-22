Томи Пол обърна Де Минор и ще спори с перуански квалификант за титлата в Хамбург

Американецът Томи Пол и перуанецът Игнасио Бусе ще спорят за титлата на тенис турнира на клей в Хамбург от сериите АТР 500.

Пол постигна впечатляващ обрат срещу австралиеца Алекс де Минор и го отстрани след 2:6, 6:3, 6:3. Пол изоставаше със сет и 0:3 във втория срещу поставения под номер 3 в схемата Де Минор, но успя да спечели девет поредни гейма, което преобърна хода на срещата.

За Пол това е четвърта победа на клей срещу играч от топ 10 на световната ранглиста, а във финала той ще има за съперник квалификанта Бусе, който стана четвъртият перуанец в оупън ерата, който достига до финал на турнира от сериите АТР. За последно това стори Лиус Орна през 2007 година.

В полуфиналите Бусе спечели с 6:1, 6:4 срещу американеца Александър Ковачевич и от понеделник ще се изкачи поне до номер 36 в света.

