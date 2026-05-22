  Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите в Куршумлийска баня

Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите в Куршумлийска баня

  • 22 май 2026 | 12:19

  • 22 май 2026 | 12:19
Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите в Куршумлийска баня

Българската тенисистка Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната състезателка отстъпи на поставената под номер 5 Мари Метро (Швейцария) с 2:6, 3:6 за 78 минути на корта.

В откриващия сет Стаматова изостана с 0:5 и въпреки върнатия пробив, последван от още един гейм в нейна полза, швейцарката успя да вземе подаването си и да поведе в общия резултат. Във втората част, след първоначалното равенство 2:2, Метро спечели три поредни гейма. Българката реализира брейк и намали до 3:5, но швейцарката на свой ред отговори с пробив и затвори срещата.

Така Юлия Стаматова пропусна да се класира за първи полуфинал на сингъл през сезона във веригата на Международната федерация ITF.

