Де Минор даде само три гейма на Дардери в Хамбург

Алекс де Минор продължи зрелищното си завръщане във все по-добра форма точно преди старта на „Ролан Гарос“, поставеният под номер 3 в схемата на турнира в Хамбург австралиец се наложи над Лучано Дардери. Де Минор загуби само три гейма при четвъртфиналната победа, затваряйки мача с 6:3, 6:0.

Номер 9 в ранглистата на ATP, дойде в Хамбург с три загуби подред, но представянето му в Северна Германия показва все по-уверен начален удар и добро посрещане. Срещата можеше да бъде още по-кратка, а резултатът по-убедителен, тъй като Де Минор в един момент водеше с 6:0, 5:1 преди Дардери да опита късен обрат.

Между Де Минор и първото му участие за титла в турнир на клей от АТР стои американецът Томи Пол, който по-рано днес победи представителя на домакините Даниел Алтмайер с 6:2, 7:5, за да стане първият американец, достигнал до полуфиналите в Хамбург от Пийт Сампрас през 1995-а година.

Но малко по-късно на полуфиналите се класира още един американец – Александър Ковачевич, който победи Камийо Уго Карабей с 6:4, 6:7(10), 6:2 в битка, която продължи 2 часа и 43 минути. Съперникът на Ковачевич на полуфинала ще бъде перуанския квалификант Игнасио Бусе. За него това е втори полуфинал в турнир от ATP 500 за сезона след Рио де Жанейро, а той дойде след с победа с 6:3, 5:7, 6:3 над Юго Юмбер (Франция).

Снимки: Imago