Париж аплодира шоуто "Гаел и приятели"

Гаел Монфис загря за последното си участие на Откритото първенство на Франция по тенис с демонстративен мач, в който се включи съпругата му и номер 7 в световната ранглиста при жените Елина Свитолина, както и други звезди от световния тенис.

Elina Svitolina in tears at the ‘Gael and Friends’ event, honoring her husband Gael Monfils before he plays Roland Garros for the final time.



Joy, sadness, all the emotions.



39-годишният французин, който е известен с атрактивния си стил на игра, излезе на централния корт „Филип Шатрие“ в Париж като част от събитието „Гаел и приятели“, което съчета тенис и музика, за да бъде отдадена почит на неговата професионална кариера, продължила над 20 години.

Към бившия номер 6 в света се присъединиха носителят на рекордните 24 титли от Големия шлем Новак Джокович (Сърбия), настоящият водач в световната ранглиста Яник Синер (Италия), Александър Зверев (Германия), Стефанос Циципас (Гърция) и бившите съотборници на Монфис от националния отбор на Франция за Купа „Дейвис“ – Жо-Вилфрид Цонга и Ришар Гаске. Четирикратната шампионка от Големия шлем при жените Наоми Осака (Япония) също беше част от събитието, както и Мария Сакари и изгряващата звезда Ива Йович (САЩ).

Монфис и Свитолина завършиха вечерта с победа, с което зарадваха тълпата в Париж след вечер, изпълнена със смях, трикови удари и закачливи размени, които замениха обичайното напрежение на състезанието.

„Благодаря на всички за всичко, което ми дадохте през годините. Това беше мечтата на живота ми. Винаги съм давал абсолютно всичко от себе си. Не успях да стана достатъчно добър, за да спечеля турнир от Големия шлем, но може би спечелих нещо по-важно от това – тенис кариера, с която да се гордея“, каза Гаел Монфис.

Gael Monfils is beloved by the tennis world and the game's best were invited to his Roland-Garros retirement party 🫶🥺



Въпреки че не достигна до заветната титла от Големия шлем, французинът привличаше интереса на публиката на всеки турнир, в който участваше. Той спечели 13 трофея в Тура на АТР и още 22 пъти достигна до финали.

Gael Monfils pays tribute to his mum and dad before his final Roland-Garros 🥰



'They made sacrifices and I'm here tonight thanks to them' 👏



На „Ролан Гарос“ през следващата седмица Монфис ще стартира с „уайлд кард“ срещу 25-годишния си сънародник Юго Гастон.