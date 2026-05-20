Бен Шелтън отпадна изненадващо рано в Хамбург

Световният номер 6 и втори поставен Бен Шелтън (САЩ) отпадна във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите "АТР 500" в Хамбург.

23-годишният американец беше в серия от шест поредни победи на тази настилка в Германия, след като спечели титлата в Мюнхен през миналия месец. Във втория си мач в Хамбург, обаче, Шелтън срещна сериозна съпротива от представителя на домакините Даниел Алтмайер, който осъществи обрат с 4:6, 7:6(4), 6:4 в мач, продължил два часа и 50 минути.

Алтмайер, който е 65-и в света, започна участието си в северногерманския град с едва 4 победи и 13 поражения от началото на сезона. 27-годишният германец обаче изглежда е подобрил формата си на родна земя, където се класира за 13-ия си четвъртфинал на ниво АТП, както и шести на клей.

Daniel Altmaier beats Ben Shelton 4-6 7-6 6-4 in Hamburg



Massive win for the world #65.



Ben has lost 3 of his last 4 matches since winning Munich.



1st top 10 win of the season for Dan… and he did it in front of his home crowd.



„Ако погледнете този мач, това е невероятен обрат. Горд съм. Придържах се към играта си. Чувствах, че беше малко нечестно, че изоставам с един сет и с 4:5 гейма, защото мислех, че играя доста добре. Щастлив съм, че успях да се преборя в крайна сметка“, заяви Даниел Алтмайер след седмата си победа срещу играч от топ 10, цитиран от уебсайта на АТП.

Бен Шелтън получи шанс да сервира за мача при преднина от 5:4 във втория сет, но опонентът запази хладнокръвие и започна обрата си с пробив, след което последва със спечелен тайбрек с три поредни точки след равенство от 4:4 в него. В решаващия сет един брейк беше достатъчен за Алтмайер, който в следващия кръг ще играе срещу победителя от мача между шестия поставен Томи Пол (САЩ) и Томас Мартин Ечевери (Аржентина).

Руснакът Карен Хачанов спечели мача си от първия кръг срещу Юго Гастон (Франция) с 3:6, 6:3, 7:6(4) и във втория кръг ще срещне друг французин - Юго Умбер, който отстрани германеца Джъстин Енгел с 6:3, 3:6, 7:6(2).

По-рано през деня шампионът от миналия сезон Флабио Коболи (Италия) отпадна от надпреварата след поражение от Игнасио Бусе (Перу) с 2:6, 5:7.