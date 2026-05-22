Отиде си наш голям спортен коментатор

След кратко боледуване ни напусна дългогодишният тенис коментатор Тодор Попов, съобщи тъжната вест "Тенис Кафе". До последно Тошко беше отдаден на тениса - неговата голяма професионална любов, и радваше зрителите с коментарите си в ефира на MAX Sport.

Неговата телевизионна кариера започва в БНТ и предаването "Всяка неделя", в което е продуцент, а впоследствие се насочва към професията на коментатор. Бил е част от отразяването на Олимпийски игри, редица световни първенства и на всички големи турнири по тенис. Бил е част от БНТ, "Евроспорт", "Ринг", ТV+, "Нова телевизия" и MAX Sport. Тошко бе и отличен играч по тенис на маса и тенис на корт, световен шампион и многократен държавен шампион за журналисти.

Екипът на Sportal.bg изказва съболезнования на близките и семейството на Тодор Попов!

