Виктор Марков достигна до първия си ITF четвъртфинал за сезона

Виктор Марков достигна до първия си четвъртфинал за сезона във веригата от турнири на Международната федерация по тенис ITF, след като победи участващия с „уайлд кард“ Даниил Степанов с 6:0, 1:0 и отказване на руснака във втория кръг на надпреварата на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

21-годишният българин загуби само 8 точки от 32 разиграни в първия сет, след това стартира с пробив и във втората част, а при 40:0 при неговото подаване във втория гейм 19-годишният Степанов реши да прекрати участието си заради физически проблем след 24 минути на корта.

Марков се стреми към първо класиране за полуфинал, а следващият му съперник ще бъде победителят от двубоя между поставения под номер 4 Ромен Фокон (Белгия) и квалификанта Стейн Хофман (Нидерландия).

Шестият в схемата поединично Динко Динев (България) трябваше да започне мача си от втория кръг на сингъл срещу преминалия през квалификациите представител на домакините Джем Кючукхюсеин в 11:30 часа, но началото на срещата беше отложено за неопределено време заради дъжд.

В схемата на двойки Марков и Вардан Манукян пък трябва да играят по програма по-късно днес срещата си от първия кръг срещу турския дует Емирхан Булут и Бора Шенгюл.