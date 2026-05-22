Виктор Марков достигна до първия си ITF четвъртфинал за сезона

  • 22 май 2026 | 13:10
Виктор Марков достигна до първия си четвъртфинал за сезона във веригата от турнири на Международната федерация по тенис ITF, след като победи участващия с „уайлд кард“ Даниил Степанов с 6:0, 1:0 и отказване на руснака във втория кръг на надпреварата на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

21-годишният българин загуби само 8 точки от 32 разиграни в първия сет, след това стартира с пробив и във втората част, а при 40:0 при неговото подаване във втория гейм 19-годишният Степанов реши да прекрати участието си заради физически проблем след 24 минути на корта.

Марков се стреми към първо класиране за полуфинал, а следващият му съперник ще бъде победителят от двубоя между поставения под номер 4 Ромен Фокон (Белгия) и квалификанта Стейн Хофман (Нидерландия).

Шестият в схемата поединично Динко Динев (България) трябваше да започне мача си от втория кръг на сингъл срещу преминалия през квалификациите представител на домакините Джем Кючукхюсеин в 11:30 часа, но началото на срещата беше отложено за неопределено време заради дъжд.

В схемата на двойки Марков и Вардан Манукян пък трябва да играят по програма по-късно днес срещата си от първия кръг срещу турския дует Емирхан Булут и Бора Шенгюл.

Париж аплодира прощалното парти "Гаел и приятели"

