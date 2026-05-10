Предстои първи от три финала за Миньор: Тимът загуби голмайстора си до края на сезона

Миньор (Перник) предстои да изиграе първия си от общо три финала до края на сезон 2025/26 във Втора лига. В двубой от 32-ия кръг на шампионата „чуковете“ приемат дублиращия тим на ЦСКА.

Миньор е въвлечен в битката за оцеляване, след като се намира на 14-ата позиция с 30 точки – 2 повече от тимовете в опасната зона. В Перник пристига петия в подреждането ЦСКА II, срещу който „жълто-черните“ записаха минимална победа през есента. Тя дойде след гол на Преслав Йорданов.

Голмайсторът на „чуковете“ обаче е наказан след червения си картон в последния кръг. Санкцията му е за три срещи, което означава, че Миньор остава без своя топ реализатор до края на кампанията.

Лошите новини включват и отсъствието на Михаел Орачев, който пък видя картона с жълт цвят за пети път при поражението от Спартак (Плевен).

Все пак добрите новини в лагера на тима са свързани със завръщането на Петър Вуцов, който изтърпя своето наказание от две срещи.

Миньор излиза за задължителна победа, която да задържи тима със сигурност извън зоната на изпадащите и да вдъхне увереност на играчите за последните два двубоя.

За целта ще са необходими и верните фенове на отбора, които трябва безусловно да подкрепят своите любимци в този труден момент.