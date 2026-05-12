Вили Вуцов: Във всеки мач съдиите са срещу нас

Старши треньорът на Миньор (Перник) Велислав Вуцов беше крайно разочарован от съдийството в двубоя с ЦСКА II. "Чуковете" загубиха с 1:2 у дома, но им бяха отменени две попадения заради засади, които те оспорина.

"За мен и при двата гола, които ни отмениха, нямаше засада. Мисля, че това говори достатъчно. Когато ти отменят два гола, как да играеш футбол? Просто във всеки мач съдиите са срещу нас. Ние ще се борим докрай! Ще направим всичко възможно Миньор да се спаси", каза 58-годишният специалист след срещата.

Наставникът беше изгонен след края на срещата и по всяка вероятност няма да бъде покрай страничната линия в гостуването на Вихрен (Сандански) в петък. В момента пернишкият отбор е под чертата с изпадащите.