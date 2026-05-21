Бленджини избра 30-те за Лигата на нациите

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от тима за тазгодишното издание на Волейболната Лига на нациите (VNL).

"Лъвовете" стартират участието си в турнира на 10 юни срещу Белгия по време на първата седмица от надпреварата в Бразилия, където съперници ще им бъдат още отборите на Иран, Аржентина и Сърбия. Втората седмица за националите ни ще се проведе в периода 24 - 28 юни в Любляна, където последователно ще се изправим срещу Италия, Словения, Канада и Украйна. През третата седмица България отново ще пътува отвъд океана - в Чикаго, където ще се изправи срещу Полша, Китай, САЩ и Франция.

След изиграването на приятелския турнир „Silesia Cup“ отборът на България се прибира в Самоков, където на 26 юни ще поднови тренировки, а на 6 юни ще изиграе последната контрола преди старта на VNL - в Росарио срещу Аржентина.

Разширен състав на България за VNL 2026 при мъжете:

Разпределители:

Симеон Николов

Любослав Телкийски

Стоил Палев

Виктор Жеков

Антон Станчев

Диагонали:

Димитър Димитров

Християн Димитров

Венислав Антов

Димитър Пейчинов

Посрещачи:

Мартин Атанасов

Жасмин Величков

Аспарух Аспарухов

Владимир Гърков

Денис Карягин

Георги Татаров

Руси Желев

Денислав Бърдаров

Александър Николов

Кристиян Алексов

Централни блокировачи:

Илия Петков

Борис Начев

Преслав Петков

Алекс Грозданов

Ивайло Дамянов

Кирил Колев

Лазар Бучков

Либера:

Димитър Добрев

Дамян Колев

Ясен Петров

Калоян Ботев.