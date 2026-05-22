  Помощник на Абонданца е новият треньор на шампионките от Марица

Помощник на Абонданца е новият треньор на шампионките от Марица

Даниеле Турино е новият старши треньор на волейболния шампион на България при жените Марица (Пловдив), съобщиха от клуба. Наставникът вече парафира своя договор и започна работа начело на "жълто-сините".

Той наследява на поста Ахметджан Ершимшек, който изведе тима до две последователни титли в Националната волейболна лига за жени и спечели две Купи на България.

Италианският специалист има богат опит в своята кариера. В родината си е работил в отборите на Пиемонте, Асти Волей, Киери Волей, Бергамо Волей и Леняно. Освен това, е бил помощник-треньор в националния отбор на Словения, а през изминалия сезон бе помощник на националния селекционер на България при жените Марчело Абонданца в турския гранд Фенербахче, като двамата ще продължат да работят заедно и в представителния тим на страната.

Даниеле Турино акцентира върху своята работа с отбора в тактически и технически план.

„От клуба ми се обадиха и ми представиха своя проект. Той включва микс от млади и опитни състезателки. Марица е голям клуб в България и искам да работя с тези волейболистки. В кариерата си досега съм работил с млади състезателки в продължение на 15 години в Италия и обичам да правя това.

Условията тук са страхотни. Имаме зала "Строител" за официалните срещи, както и отделна зала само за тренировки, което ни позволява да се подготвяме спокойно с отбора и с целия ми щаб. Това е голяма възможност за мен.

Работил съм с много италиански треньори. Единият от тях бе Стефано Лаварини, сега съм заедно с Марчело Абонданца в националния отбор на България. Основното нещо във волейбола за мен е техниката. Аз се опитвам да наблегна върху този компонент и да надграждаме едновременно техниката и тактиката в отбора. Това ще бъде първи сезон за мен в България. Моята работа ще бъде да подобря представянето на тима ни тактически и да изградим характера на този тим“, заяви италианският специалист пред клубната медия на "жълто-сините".

"ВК Марица (Пловдив) желае успех на Даниеле Турино начело шампионките през новия сезон", написаха от клуба.

