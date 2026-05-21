Елла Грей пристига в Левски от Канада

Още едно ново попълнение от чужбина ще подсили тима на Левски София наесен. Младата посрещачка Елла Грей е висока 184 см и идва от канадския Университет Манитоба.

"Много съм щастлива, че започвам в Левски София. Вълнувам се от новото преживяване и от възможността да продължа да се развивам, да уча и да се състезавам, докато допринасям са успеха ха отбора. Очаквам с нетърпение да се запозная с всички и да започнем заедно сезона!", сподели новата състезателка в дамския състав.

"Елла е технически много добре подготвена за възрастта си и в този момент би трябвало да е този състезател, от който имаме нужда. С привличането на млади волейболистки като нея и Джоанна ще се опитаме да променим отношението към България, за да можем впоследствие да привличаме още по-опитни, а те от своя странна да помагат да повишим нивото на нашите момичета.", заяви старши треньорът на женския отбор Драган Нешич.

“Добре дошла, Елла и успех през новия сезон!”, написаха от Левски София.