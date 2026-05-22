Един от големите таланти на Дунав подписа нов договор

  22 май 2026 | 17:26
Един от най-големите таланти в състава на Дунав (Русе) Кристиян Бойчев подписа нов договор. Контрактът е за срок от три години.

"Кристиян Бойчев подписа договор за период от три години, обвързвайки го с Дунав до края на сезон 2028/2029.

Отличните изяви на Кристиян със синята фланелка през шампионския ни сезон не останаха незабелязани и на най-високо ниво. Той получи напълно заслужена повиквателна за младежкия национален отбор на България до 21 години (U21) за предстоящия лагер и контролата със Северна Македония.

Пожелаваме на младия ни талант много здраве, още повече голове и асистенции, и безброй успехи с емблемата на Дунав в елита!", написаха от клуба.

