Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан зарадва тифозите с красив екип за идния сезон

Милан зарадва тифозите с красив екип за идния сезон

  • 22 май 2026 | 10:23
  • 804
  • 2
Милан зарадва тифозите с красив екип за идния сезон

Милан и Puma разкриха новия домакински екип на клуба за сезон 2026/27, който бележи завръщане към една от най-емблематичните естетики във футбола – визуалният език на „росонерите“ в най-класическата му форма. Новата фланелка за сезон 2026/27 възражда широките червено-черни райета, които са безпогрешно разпознаваеми. Те преминават през цялата фланелка както отпред, така и на гърба, а към тях се завръщат белите шорти и черните чорапи. Визия, която говори сама за себе си.

Това не са просто райета, а отличителният белег на Милан. Идентичност, подсилена от всеки детайл. Надписът „From Milan to the World“ (От Милано към света) отдава почит на милионите фенове по света, които карат клуба да се чувства у дома на всеки континент. На гърба на яката печат от восък пази емблемата на „росонерите“, отпечатана като автентичен подпис – вечен символ, предаван от поколение на поколение. Заедно тези елементи превръщат фланелката в любовно писмо, посветено на всеки, който се идентифицира с нейните цветове.

Новият домакински екип е наличен от 22 май в официалните магазини на Милан, на store.acmilan.com, puma.com и при избрани оторизирани търговци по целия свят. Той ще направи своя дебют на терена на 24 май по време на последния домакински мач от Серия А срещу Каляри.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Капитанът на Тотнъм се прибра в Аржентина и няма да присъства на решителния сблъсък за оставане в Премиър лийг

Капитанът на Тотнъм се прибра в Аржентина и няма да присъства на решителния сблъсък за оставане в Премиър лийг

  • 22 май 2026 | 11:05
  • 570
  • 0
Мбапе е трениран за критиките, спокоен е бивш негов съотборник

Мбапе е трениран за критиките, спокоен е бивш негов съотборник

  • 22 май 2026 | 10:58
  • 217
  • 0
Мексико се бори с хомофобски обиди в навечерието на Мондиала

Мексико се бори с хомофобски обиди в навечерието на Мондиала

  • 22 май 2026 | 10:39
  • 359
  • 0
Биелса с намеци за напускане още преди старта на Световното

Биелса с намеци за напускане още преди старта на Световното

  • 22 май 2026 | 10:33
  • 649
  • 0
Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

  • 22 май 2026 | 09:47
  • 7660
  • 5
Йенс Бертел Аску е новият треньор на Тулуза

Йенс Бертел Аску е новият треньор на Тулуза

  • 22 май 2026 | 07:53
  • 423
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с обръщение до "червена" България

ЦСКА с обръщение до "червена" България

  • 22 май 2026 | 10:35
  • 7255
  • 33
Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

  • 22 май 2026 | 10:49
  • 4107
  • 7
ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

  • 22 май 2026 | 09:45
  • 24456
  • 47
Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

  • 22 май 2026 | 09:47
  • 7660
  • 5
Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

  • 22 май 2026 | 02:07
  • 37055
  • 58
Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

  • 22 май 2026 | 07:00
  • 5237
  • 2