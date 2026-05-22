Милан зарадва тифозите с красив екип за идния сезон

Милан и Puma разкриха новия домакински екип на клуба за сезон 2026/27, който бележи завръщане към една от най-емблематичните естетики във футбола – визуалният език на „росонерите“ в най-класическата му форма. Новата фланелка за сезон 2026/27 възражда широките червено-черни райета, които са безпогрешно разпознаваеми. Те преминават през цялата фланелка както отпред, така и на гърба, а към тях се завръщат белите шорти и черните чорапи. Визия, която говори сама за себе си.

Това не са просто райета, а отличителният белег на Милан. Идентичност, подсилена от всеки детайл. Надписът „From Milan to the World“ (От Милано към света) отдава почит на милионите фенове по света, които карат клуба да се чувства у дома на всеки континент. На гърба на яката печат от восък пази емблемата на „росонерите“, отпечатана като автентичен подпис – вечен символ, предаван от поколение на поколение. Заедно тези елементи превръщат фланелката в любовно писмо, посветено на всеки, който се идентифицира с нейните цветове.

Новият домакински екип е наличен от 22 май в официалните магазини на Милан, на store.acmilan.com, puma.com и при избрани оторизирани търговци по целия свят. Той ще направи своя дебют на терена на 24 май по време на последния домакински мач от Серия А срещу Каляри.