Още една българска победа за българските параатлети на Гран при в Нотвил

Йоанна Михайлова постигна втора българска победа на Гран при по пара лека атлетика в Нотвил, Швейцария. Тя финишира първа на 400 м много пред съперничките си с много силен личен резултат от 60.73 сек. Вчера Йонна завърши трета на 200 м отново с личен резултат от 27.40 сек. Йоанна тренира от една година с изтъкнатия треньор Евгени Игнатов, който допринесе за успехите на един най-успешните ни пара атлети Християн Стоянов.

Ружди Ружди триумфира на Гран при по пара лека атлетика в Швейцария

По-рано през деня Стефан Виет също подобри личния си резултат на диск с 11.18 м в своя клас и се класира на пето място. Той се подготвя под ръководството на Радослав Костов, който има богат опит с работа с паралимпийци.