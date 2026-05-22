Черотич се надява на реванш срещу Чемутай в Сямън

След като отстъпи на Перут Чемутай от Уганда на откриването на сезона в Диамантената лига в Шанхай миналия уикенд, световната шампионка на 3000 метра стийпълчейз Фейт Черотич ще търси реванш, когато двете подновят съперничеството си тази събота в Сямън.

Двете състезателки предложиха драматичен финал в Шанхай, където Чемутай изпревари Черотич само с 0.01 секунди, за да спечели с рекорд на турнира и най-добро постижение в света за сезона – 8:51.47. Черотич завърши втора с 8:51.48, а трета остана Маруа Бузаяни от Тунис с време 8:58.09.

Въпреки разочарованието, Черотич остава концентрирана върху подобрението, а не върху загубата. Тя определи скоростта във финалните метри като ключовата разлика в Шанхай.

“Нямах достатъчно скорост в състезанието, така че ще се съсредоточа върху нея, особено в последната част от бягането“, заяви тя. “Вярвам, че ще се справя по-добре в следващото състезание.“

21-годишната атлетка също призна, че все още не е достигнала върхова форма след нарушена подготовка поради контузия.

“Подготовката ми не беше много добра, честно казано, заради някои травми. Но сега се надявам да се завърна много силна“, добави тя, отбелязвайки, че първото ѝ състезание за сезона все пак ѝ е дало ценен състезателен ритъм.

Въпреки че Чемутай взе предимство в Шанхай, Черотич има силни позиции в тяхното нарастващо съперничество. Двете се срещнаха за първи път на Световното първенство през 2023 г. в Будапеща, където Черотич спечели бронз с 9:00.69, докато Чемутай завърши шеста.

Оттогава сблъсъците им варират между доминация и обрати. На турнира Prefontaine Classic през 2024 г. Чемутай победи с 8:55.09, оставяйки Черотич трета, но кенийката отговори по-късно през сезона, като спечели титлата от Диамантената лига в Брюксел.

Тяхното съперничество достигна нов връх през 2025 г., когато Черотич откри сезона с победа в Доха, преди да спечели световното злато на шампионата в Токио с време 8:51.59. Междувременно Чемутай имаше смесен сезон, включително и незавършено бягане в Токио.

Възходът на Черотич включва и постоянни класирания на подиума в големите турнири от Диамантената лига, често зад олимпийската и световна шампионка Беатрис Чепкоеч и представителката на Бахрейн Уинфред Яви – и двете ключови фигури в изключително конкурентната дисциплина.

В Сямън реваншът отново ще противопостави Чемутай и Черотич, а до тях ще застанат и други топ претендентки като Яви и Нора Джеруто от Казахстан. Това предвещава поредната тактическа битка с висок залог в една от най-оспорваните дисциплини в леката атлетика.

Снимки: Gettyimages