“Формула 1 в леката атлетика“? Athlos обяви своя дебют в Лондон

Изцяло женският лекоатлетически турнир Athlos ще се проведе за първи път в Лондон през 2026 г., като част от разширяването си до двудневно събитие. Неговият основател се надява състезанието да се превърне във “Формула 1 на леката атлетика“.

Създаден от Алексис Оханян, съосновател на Reddit и съпруг на 23-кратната шампионка от Големия шлем Серина Уилямс, Athlos ще се проведе и в Ню Йорк за трета поредна година.

В допълнение към наградния фонд от 2,1 милиона долара (1,5 милиона паунда), атлетките ще получат и дялово участие в лигата – идея, която цели те да бъдат възнаградени, ако тя се окаже успешна.

Американските звезди Ша’Кари Ричардсън, Габи Томас, Тара Дейвис-Уудхол, Масай Ръсел и доминиканската спринтьорка Марилейди Паулино вече са потвърдили участие в събитията. Те ще се проведат на StoneX Stadium в Барнет на 18 септември и в Ню Йорк две седмици по-късно.

“Отдавна съм обсебен от тази аналогия за “Формула 1 в леката атлетика“. Очакваме най-бързите коли в света да обикалят най-големите световни градове, а хората да идват, за да гледат и да се възхищават на това съвършенство“, заяви Оханян пред BBC Sport.

“Представям си Athlos като версия на това и с разрастването на лигата бих искал да добавя още градове и да направя Athlos наистина глобален“, добави той. “Каквото и да правим, ще го правим с нашите атлети като партньори, но амбицията ни е голяма. Не виждам причина Athlos да не се превърне в неизменна част от спортния календар.“

Снимки: Imago