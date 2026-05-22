Британска спринтова легенда предрича олимпийско злато за Джеремая Азу през 2028 г.

Според Адам Джемили нищо не може да спре Джеремая Азу да стане олимпийски шампион през 2028 г., като вярва, че настоящото лято може да послужи като перфектна основа за бъдещи успехи. Уелският спринтьор, който миналата година спечели световна титла на 60 метра в зала, ще се състезава както на Игрите на Британската общност в Глазгоу, така и на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през юли и август.

Азу вече има европейски бронз на 100 метра от 2022 г., а Джемили се надява 24-годишният атлет да добави още медали към колекцията си, навлизайки в най-силните си години.

“Той трябва да гледа на това лято с нагласата, че тези титли са негови“, заяви Джемили. “С две домакински първенства, той сигурно си облизва устните. Това са медалите, които трябва да започне да трупа.“

“Честно казано, не бих се изненадал, ако си тръгне с два златни медала това лято, което, стискам палци, да се случи. Знам, че ако не постигне това, на което е способен, вероятно ще погледне назад и ще го сметне за голям пропуснат шанс, защото титлата от Игрите на Британската общност е блестящо и престижно отличие. Аз така и не я спечелих, взех само сребро на 100 метра.“

“Европейското първенство също е сред най-големите шампионати, на които можеш да отидеш, особено в година с Игри на Британската общност. Той ще гледа на това с мисълта: “Направих го в зала, сега е време да превърна златото от зала в злато на открито.“ Наистина вярвам, че ще го направи“, добави Джемили.

Париж 2024 отбеляза олимпийския дебют на Азу, където той преодоля разочарованието от фалстарт в сериите на 100 метра, за да спечели бронз с щафетата 4х100 метра заедно с Луи Хинчлиф, Нетанийл Мичъл-Блейк и Зарнел Хюз. След оттеглянето на осемкратния олимпийски шампион Юсейн Болт, надпреварата на 100 метра при мъжете стана много по-отворена. Джемили не вижда причина Азу да не стане първият британски олимпийски шампион на 100 метра след Линфорд Кристи.

“Ако Джеремая се представи добре това лято, това ще го подготви отлично за следващия сезон“, продължи Джемили. “Ако влезеш в следващата година като шампион на Британската общност и Европа, се поставяш в много добра позиция за Световното първенство. След това поглеждаш към Лос Анджелис 2028. Защо да не бъде на подиума? Защо дори да не спечели? Но трябва да се научиш да ходиш, преди да тичаш, така че първо трябва да се справи с тази година, но съм наистина развълнуван от това, което може да постигне.“

“Когато аз се състезавах, с наличието на Болт, беше ясно, че ако е в най-добрата си форма, той ще спечели. Беше практически непобедим. Но сега ми харесва фактът, че можеш да отидеш на голям шампионат или Олимпийски игри и да нямаш представа кой ще победи. Бих се радвал Джеремая да направи нещо, което аз не успях – да повтори постижението на Линфорд и да влезе в историята.“

