  • 22 май 2026 | 11:51
Самба-Майела се завръща на пистата в Париж след олимпийското сребро

Сребърната олимпийска медалистка Сирена Самба-Майела ще се изправи срещу елита в бягането на 100 метра с препятствия пред родна публика по време на турнира от Диамантената лига в Париж следващия месец. Френската състезателка ще се завърне в Париж за първи път, откакто спечели олимпийското сребро през 2024 г. Тя ще се включи в звездното състезание на домашния си турнир на 28 юни.

Това ще бъде първо участие за Самба-Майела в Диамантената лига от две години насам. В Париж тя ще премери сили със състезателки от ранга на световната шампионка Дитаджи Камбунджи и световната рекордьорка Тоби Амусан.

Родена само на няколко километра от Париж, в Шампини-сюр-Марн, 25-годишната атлетка очаква бурна подкрепа от местната публика на стадион “Шарлети“.

Самба-Майела завърши втора на олимпийския финал в Париж 2024, но пропусна голяма част от следващия сезон поради контузия. Тя се завръща в надпреварите от Диамантената лига тази година в една от най-конкурентните дисциплини в леката атлетика.

Камбунджи и Амусан също ще имат своите шансове за победа в Париж, а в стартовия списък фигурират още холандската звезда Надин Висер и световната шампионка в зала от Бахамите Девин Чарлтън.

Снимки: Gettyimages

