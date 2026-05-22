Кипчоге преследва история на маратона в Кейптаун

Двукратният олимпийски шампион в маратона Елиуд Кипчоге ще се стреми към нов исторически момент, когато застане на старта на маратона в Кейптаун (Южна Африка) тази неделя. Кипчоге пристигна в Южна Африка във вторник вечерта, мотивиран да подкрепи с присъствието си кандидатурата на състезанието да стане първият маратон от веригата Abbott World Marathon Majors на африканския континент.

“Кейптаун е красив град и се надявам в неделя да се получи красиво състезание, което да изкара всички хора по улиците, за да бягат“, заяви Кипчоге.

Визията на великия маратонец обаче се простира далеч отвъд финалната линия. “Искам да помогна на това събитие да се разрасне до 60 000 участници и да стане част от “мейджърите“. Като африканец, аз го подкрепям и работя за това“, каза той.

“Все още нямаме “мейджър“ маратон в Африка, но това е развиващ се континент и е наше време, като африканци, Кейптаун да стане един от световните “мейджъри“.“

Кейптаун е отправна точка в стремежа на Кипчоге да бяга на всички седем континента през следващите две години. Той използва това пътешествие, за да вдъхнови хората да възприемат по-здравословен начин на живот и да отпразнува универсалния език на бягането на дълги разстояния.

Кипчоге пристига в Кейптаун с визитка, която е истинска хроника на величието в маратона. Освен двата си златни олимпийски медала, спечелени в Рио де Жанейро през 2016 г. (2:08:44) и Токио през 2020 г. (2:08:38), той остава най-титулуваният атлет във веригата Abbott World Marathon Majors с 11 победи.

Доминацията му в Берлин е легендарна, като може да се похвали с пет титли от 2015 г. (2:04:00), 2017 г. (2:03:32), 2018 г. (2:01:39), 2022 г. (2:01:09) и 2023 г. (2:02:42), както и второ място през 2023 г. (2:03:23).

Той има четири триумфа в Лондон – 2015 г. (2:04:42), 2016 г. (2:03:05), 2018 г. (2:04:17) и 2019 г. (2:02:37), както и победи в Чикаго през 2014 г. (2:04:11) и Токио през 2021 г. (2:02:40).

Той подобри световния рекорд два пъти на маратона в Берлин – 2:01:39 през 2018 г. и 2:01:09 през 2022 г. – преди постижението да бъде подобрено от покойния Келвин Киптум в Чикаго през 2023 г. (2:00:35), а по-късно и от Сабастиан Саве в Лондон през 2026 г. (1:59:40).

Кипчоге беше и първият човек, преминал митичната двучасова бариера, макар и неофициално, с време 1:59:40 по време на предизвикателството INEOS 1:59 във Виена.

В неделя към Кипчоге ще се присъединят шампионът от маратона в Дегу за 2024 г. Стивън Кипроп и победителят от маратона в Париж Бернард Бивот. На пътя им ще застане сребърният медалист от Световното първенство през 2023 г. Мару Тефери.

Една Киплагат, вече на 46 години, носи своя собствена аура на съвършенство и дълголетие в Кейптаун. Тя е двукратна световна шампионка от Дегу 2011 г. (2:28:43) и Москва 2013 г. (2:25:44).

Нейната богата кариера включва победи на маратона в Бостън през 2017 г. (2:21:52) и 2021 г. (2:25:09), както и триумфи в Ню Йорк през 2010 г. (2:28:20) и Лондон през 2014 г. (2:20:19).

Тя също така е завършвала на второ място многократно в Лондон (2011, 2012 и 2013), Чикаго (2016) и Бостън (2019), което подчертава забележителната ѝ издръжливост на елитно ниво.

Киплагат ще се изправи срещу сериозна конкуренция, включително шампионката от маратона в Токио през 2020 г. Лона Салпетер и победителката от маратона в Сямън през 2025 г. Рути Ага.

