  1. Sportal.bg
  2. Тулуза
  3. Йенс Бертел Аску е новият треньор на Тулуза

  • 22 май 2026 | 07:53
Тулуза официално обяви назначаването на Йенс Бертел Аску за нов старши треньор. 43-годишният датчанин заменя на поста испанеца Карлес Мартинес, който съобщи за напускането си още в края на април.

Преди да поеме френския тим, Аску беше начело на Мъдъруел. Под негово ръководство шотландският отбор спечели 61 точки в 47 мача и завърши на четвърто място в местния шампионат.

„Изключително съм щастлив да се присъединя към Тулуза. Талантът, с който клубът разполага, в съчетание с добре изградената структура, ясните и съгласувани стратегии, висококвалифицираните специалисти и стремежът към по-нататъшно развитие, ме убедиха да приема поканата", заяви Аску.

През сезон 2025/2026 Тулуза завърши на 10-о място в Лига 1 с актив от 44 точки. Последният мач от сезона срещу Нант не беше доигран поради безредици, предизвикани от нахлуване на фенове на терена.

