Хулигани прекъснаха мач в Лига 1 и помрачиха важна вечер за 74-годишен треньор

Последният 34-и кръг във френската Лига 1 трябваше да предложи много емоции, тъй като битката от дъното до подножието на върха бе изключително заплетена. Само два сблъсъка нямаха никакво отражение върху важните места от генералното класиране, като в един от тях възникна неочаквано напрежение.

Така двубоят между Нант и Тулуза бе прекратен в 22-рата минута, след като феновете по трибуните прекрачиха границата на допустимото поведение, влязоха в конфронтация с органите на реда, започнаха да хвърлят предмети по стадиона, след което се стигна до нахлуване на терена и дори крайните ултраси стигнаха до тъчлинията, където се намират двата щаба.

Shocking scenes at La Beaujoire, where ultras, furious at their club’s relegation, stormed the pitch, forcing the match between Nantes and Toulouse to be abandoned. Vahid Halilhodžić, 74, stood his ground in the face of hooded men. What an image.pic.twitter.com/gpmqBsRXPH — Léo Aschi (@_LeoAschi_) May 17, 2026

Хулиганската проява бе тежък шамар за 74-годишния треньор на Нант - Вахид Халилоджич, който трябваше да води последния си мач.

Le FC Nantes a dressé une dernière haie d’honneur pour coach Vahid, malgré la relégation du club en Ligue 2. 🥺👋



(🎥 @ligue1plus) pic.twitter.com/qtDuK2tlOX — Foot Mercato (@footmercato) May 17, 2026

Самият той не прие случващото спокойно, а камерите уловиха тежките емоции, през които мина.

🚨 𝗡𝗘𝗪: 74 year old Vahid Halilhodžić (Nantes manager) after the pitch invasion.



The poor man is absolutely broken. pic.twitter.com/1jcZZIbY1p — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 17, 2026

В крайна сметка бе решено двубоят да не се доиграе тази вечер и тепърва ще стане ясно дали ще бъде назначена за служебна победа или под някаква форма сблъсъкът ще продължи.

🚨🇫🇷⚽️ C’EST OFFICIEL ! Le match entre le FC Nantes et Toulouse est définitivement arrêté. Il s’agissait du dernier match de la carrière d’entraîneur de Vahid Halilhodžić… (conférence de presse) pic.twitter.com/2hMychWVdf — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 17, 2026