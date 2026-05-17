  • 17 май 2026 | 23:03
Хулигани прекъснаха мач в Лига 1 и помрачиха важна вечер за 74-годишен треньор

Последният 34-и кръг във френската Лига 1 трябваше да предложи много емоции, тъй като битката от дъното до подножието на върха бе изключително заплетена. Само два сблъсъка нямаха никакво отражение върху важните места от генералното класиране, като в един от тях възникна неочаквано напрежение.

Така двубоят между Нант и Тулуза бе прекратен в 22-рата минута, след като феновете по трибуните прекрачиха границата на допустимото поведение, влязоха в конфронтация с органите на реда, започнаха да хвърлят предмети по стадиона, след което се стигна до нахлуване на терена и дори крайните ултраси стигнаха до тъчлинията, където се намират двата щаба.

Хулиганската проява бе тежък шамар за 74-годишния треньор на Нант - Вахид Халилоджич, който трябваше да води последния си мач.

Самият той не прие случващото спокойно, а камерите уловиха тежките емоции, през които мина.

В крайна сметка бе решено двубоят да не се доиграе тази вечер и тепърва ще стане ясно дали ще бъде назначена за служебна победа или под някаква форма сблъсъкът ще продължи.

