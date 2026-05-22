Редовски: Само трите точки ще ни удовлетворят

Утре, Балкан (Ботевград) приема Пирин (Гоце Делчев). Срещата е от 33-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Най-важното е футболистите ни да са възстановени от последния тежък мач в Ихтиман. Другото е ясно – излизаме за победа. Само трите точки ще ни удовлетворят. Нуждаем се от тях за да завършим в горната половина на класирането. Знаем, че ще е труден двубой. Съперникът също ще търси победата. Това не ни притеснява. Ако играем според потенциала си ще постигнем целта си. Очакваме подкрепата на феновете, а ние ще направим възможното да ги зарадваме“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент на ботевградчани.