Ветеранът Какута намери място в състава на ДР Конго за Мондиал 2026

  • 18 май 2026 | 19:52
Ветеранът Какута намери място в състава на ДР Конго за Мондиал 2026

Ветеранът Гаел Какута получи повиквателна в състава на Демократична република Конго за Световното първенство по футбол това лято.

Селекционерът Себастиен Десабре обяви своя избор от 25 играчи за завръщането на ДР Конго на световни финали след повече от половин век отсъствие.

Какута, който ще навърши 35 години по време на финалите следващия месец в Канада, Мексико и САЩ, е играл само два пъти през последните две години за конгоанците.

Какута е бивша голяма надежда на Челси, чието привличане като тийнейджър от Франция беше обгърнато от противоречия, но той така и не постигна очаквания пробив на „Стамфорд Бридж“ и оттогава е играл за 15 клуба в девет различни страни.

За останалото Десабре се придържа към отбора, който завърши четвърти на Купата на нациите през 2023 г. и стигна до осминафиналите в Мароко.

„Съставът сам се подбра, защото всички сме заедно от около четири години. Световното първенство не е форум за експериментиране или обиграване на млади играчи, каза селекционерът.

ДР Конго е в Група К на Мондиала, където ще се изправи срещу Португалия, Колумбия и Узбекистан.

„Искаме да играем на най-доброто си ниво и целта ни е да преминем през първата фаза, което според мен е напълно в рамките на нашите възможности“, добави Десабре.

Съставът на ДР Конго:

Вратари: Тимоти Фаюлу (Ноа), Лионел Мпаси (Льо Авър), Матио Еполо (Стандард Лиеж)

Защитници: Аарън Уан-Бисака (Уест Хям), Жедон Калулу (Арис Лимасол), Артур Масуаку (Ланс), Стив Капюади (Видзев), Роки Бушири (Хибърниън), Аксел Туанзебе (Бърнли), Шансел Мбемба (Лил), Дилан Батубинсика (Лариса), Жорис Кайембе-Диту (Генк)

Полузащитници: Ноа Садики (Съндърланд), Самюел Мутусами (Атромитос), Едо Кайембе (Уотфорд), Нгалайел Мукау (Лил), Шарл Пикел (Еспаньол), Натанаел Мбуку (Монпелие), Браян Сипенга (Кастейон), Тео Бонгонда (Спартак Москва), Гаел Какута (Лариса)

Нападатели: Фистон Майеле (Пирамидс), Седрик Бакамбу (Бетис), Симон Банза (Ал Джазира), Йоан Уиса (Нюкасъл).

Снимки: Imago

