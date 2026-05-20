  Капитанът на Реал "напуска кораба" за шеста поредна година

Капитанът на Реал "напуска кораба" за шеста поредна година

Невероятно, но факт: за шеста поредна година първият капитан на Реал Мадрид се сбогува с клуба в края на сезона. Това, което започна като чиста случайност, вече се превърна в нещо като традиция на знаменити раздели на „Сантиаго Бернабеу“. Последната легенда, която напуска клуба, е десният защитник Дани Карвахал.

С решението на испанския бранител да си тръгне, мадридският гранд продължава безпрецедентната хронология на лидери, които напускат веднага след като наследят лентата:

2021: Серхио Рамос

2022: Марсело

2023: Карим Бензема

2024: Начо Фернандес

2025: Лука Модрич

2026: Дани Карвахал

С това решение на Карвахал се слага край на поредната златна ера в Мадрид. Защитникът си тръгва след 13 сезона и 451 официални мача за първия отбор на Реал Мадрид. През това време на „Сантиаго Бернабеу“, десният краен бранител е завоювал внушителните 27 големи трофея, което го нарежда на второ място по отличия в цялата история на клуба, само на една купа зад лидера Лука Модрич (28)

