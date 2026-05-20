Отново смениха началния час на Славия - Монтана

Спортно-техническата комисия към БФС отново смени началния час на двубоя между Славия и Монтана от последния 37-ми кръг на efbet Лига. Както е известно последните двубои от финалния кръг за сезона се играят по едно и също време, но тъй като резултатът в “Овча купел” няма да повлияе на крайното класиране, то началният час е различен.



Първоначално Славия и Монтана трябваше да играят от 18:00 часа, но вчера часът беше променен за 20:30. Сега обаче ново решени на СТК го мести за 15:30 часа.

"По искане на ПФК „Славия“ – Сф и съгласието на Нова Броудкастинг груп и БПФЛ, срещата от XXXVII-ми кръг на ППФЛ /efbet лига/ между отборите на ПФК „Славия“ Сф и ПФК „Монтана 1921“ Монт, ще се играе на 22.05/петък/2026 г от 15.30 часа, вместо от 20.30 часа и ще се излъчва по Диема спорт", пишат от БФС.