  Юли Петков влезе в болница

Юли Петков влезе в болница

  • 20 май 2026 | 16:06
Помощникът на Ратко Достанич в Славия Юлиян Петков е приет в болница, след като е получил тежка бъбречна криза. 46-годишният бивш полузащитник на Локомотив (София) е хоспитализиран след мача с "железничарите", загубен от "белите" с 0:2. За здравословният проблем на бившия футболист съобщи в социалната мрежа неговият приятел Димитър Стефанов - Бомбата.

“Искам да изкажа личното си мнение относно моя приятел и съотборник Юли Петков. Не разбирам критиките и негативите, които се сипят по негов адрес. Към феновете на Локомотив (София) - нима Юли не е наш юноша? Нима почти цялата му спортна кариера и треньорски път не са свързани с клуба? През годините кой ли не дойде от какви ли не места, а дали наистина дадохме шанс на нашите хора?

Или просто ги използвахме за запълване на дупки - и в мъжкия отбор, и при децата? Не сме честни и справедливи. Към феновете на Славия София - и аз съм бил част от този славен български тим. Също като мен, Юли е доказан професионалист. Сигурен съм, че в момента той дава повече от всичко, което притежава, за клуба. Дайте му шанс. Бъдете справедливи.

И още нещо - заради всичкия негативизъм Юли получи криза и е в болница. С теб сме, приятелю!", написа Бомбата.

На „Васил Левски“ няма усещане за финал

