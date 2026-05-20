Гърция се подготвя за Финалната четворка на Евролигата

Гърция се подготвя да приеме мачовете от Финалната четворка на Евролигата, която ще се проведе в Атина от 22 до 24 май, при засилени мерки за сигурност, съобщават гръцки медии.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис се срещна днес с изпълнителния директор на Евролигата Чус Буено в навечерието на турнира. В публикация в платформата X Мицотакис определи събитието като „важен момент за Гърция“, който ще бъде следен от милиони зрители в над 200 държави.

„Очакваме с нетърпение да посрещнем спортисти, фенове и медии и да покажем гостоприемството, динамиката и енергията на Атина“, заяви гръцкият премиер.

Очаква се в гръцката столица да пристигнат хиляди привърженици на участващите отбори, като властите са осигурили засилено полицейско присъствие около спортното съоръжение „Телеком Център Атина“ в ОАКА, летището, основните транспортни артерии и туристическите райони, съобщиха гръцките медии.

Полуфиналите на турнира ще се играят в петък, 22 май. В първия полуфинал гръцкият Олимпиакос, в който играе българинът Александър Везенков, ще се изправи срещу турския Фенербахче от 18:00 часа българско време. Вторият полуфинал противопоставя испанските Валенсия и Реал Мадрид от 21:00 часа.

Финалът е насрочен за 24 май.