Разделят ли се пътищата на Панатинайкос и Атаман?

Старши треньорът на Панатинайкос Ергин Атаман ще напусне поста си, съобщават медиите в Гърция и в Италия. Според "Гадзета дело Спорт" раздялата с турския специалист е въпрос на време, като може да се случи дори още преди началото на полуфиналната серия в гръцкото първенство, в която "зелените" срещат ПАОК Солун. Тренировката, която трябваше да се проведе днес, е отменена.

Панатинайкос не успя да се класира за Финалната четворка в Евролигата, въпреки че имаше преднина от 2-0 победи в четвъртфиналната серия с испанския Валенсия и домакинско предимство в мачове номер 3 и 4. В крайна сметка атинският отбор допусна обрат до 2-3 победи и няма да играе във финалите на най-престижния европейски баскетболен турнир, които тази година ще се проведат точно в тяхната зала - “Telekom Center Athens” в ОАКА.

Атаман застана начело на Панатинайкос през лятото на 2023 година. В първия си сезон начело той изведе "зелените" до триумф в Евролигата, дублиран и с шампионска титла в първенството на Гърция. През 2025 и 2026 година отборът спечели и Купата на Гърция.

Следвай ни:

Снимки: Imago