Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Разделят ли се пътищата на Панатинайкос и Атаман?

Разделят ли се пътищата на Панатинайкос и Атаман?

  • 20 май 2026 | 16:14
  • 122
  • 0
Разделят ли се пътищата на Панатинайкос и Атаман?

Старши треньорът на Панатинайкос Ергин Атаман ще напусне поста си, съобщават медиите в Гърция и в Италия. Според "Гадзета дело Спорт" раздялата с турския специалист е въпрос на време, като може да се случи дори още преди началото на полуфиналната серия в гръцкото първенство, в която "зелените" срещат ПАОК Солун. Тренировката, която трябваше да се проведе днес, е отменена.

Панатинайкос не успя да се класира за Финалната четворка в Евролигата, въпреки че имаше преднина от 2-0 победи в четвъртфиналната серия с испанския Валенсия и домакинско предимство в мачове номер 3 и 4. В крайна сметка атинският отбор допусна обрат до 2-3 победи и няма да играе във финалите на най-престижния европейски баскетболен турнир, които тази година ще се проведат точно в тяхната зала - “Telekom Center Athens” в ОАКА.

Атаман застана начело на Панатинайкос през лятото на 2023 година. В първия си сезон начело той изведе "зелените" до триумф в Евролигата, дублиран и с шампионска титла в първенството на Гърция. През 2025 и 2026 година отборът спечели и Купата на Гърция.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Феновете на Олимпиакос превземат трибуните по време на Финалната четворка

Феновете на Олимпиакос превземат трибуните по време на Финалната четворка

  • 18 май 2026 | 17:24
  • 1854
  • 1
Кристиян Занов - това ли ще бъде новата голяма звезда на българския баскетбол?

Кристиян Занов - това ли ще бъде новата голяма звезда на българския баскетбол?

  • 18 май 2026 | 14:56
  • 5932
  • 3
Какво даде Евролигата на България и на баскетбола в страната

Какво даде Евролигата на България и на баскетбола в страната

  • 18 май 2026 | 14:41
  • 771
  • 0
Николай Рашков за изграждането на Евролигата в България и неразказаните истории за звездите на Апоел

Николай Рашков за изграждането на Евролигата в България и неразказаните истории за звездите на Апоел

  • 18 май 2026 | 14:40
  • 2245
  • 0
Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
  • 10367
  • 11
Реал Мадрид официално привлече в състава си център с опит в НБА

Реал Мадрид официално привлече в състава си център с опит в НБА

  • 16 май 2026 | 17:43
  • 2585
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

  • 20 май 2026 | 14:34
  • 14289
  • 43
Червено шествие в центъра на София - очаквайте на живо!

Червено шествие в центъра на София - очаквайте на живо!

  • 20 май 2026 | 16:23
  • 40
  • 0
Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

  • 20 май 2026 | 07:00
  • 28784
  • 262
Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

  • 20 май 2026 | 07:25
  • 13533
  • 5
10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

  • 20 май 2026 | 00:55
  • 20603
  • 20
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

  • 20 май 2026 | 09:35
  • 13041
  • 25